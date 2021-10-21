Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде попросили арестовать

Следственный комитет попросил арестовать 40-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве девочки в Вологде. Она уже признала свою вину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу судов Вологодской области сообщило РИА «Новости». Подозреваемую задержали в Карелии, где она пыталась скрыться. После этого ее сразу доставили в Вологду.

Меру пресечения предполагаемой убийце изберут в четверг.

На допросе задержанная заявила, что совершила убийство на почве неприязненных отношений. У следователей возникли сомнения во вменяемости женщины, поэтому ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Психолог Ольга Латынцева ранее в беседе с «360» допустила, что подозреваемая в убийстве может страдать шизофренией. Если докажут ее невменяемость, то ее отправят в больницу, а не в тюрьму. По данным СМИ, женщина на допросе заявляла, что у всей ее семьи рак крови и она совершила убийство ребенка, так как не хотела умирать одна. Она назвала преступление своим следом в истории.

Девятилетняя девочка пропала в Вологде 16 октября. Спустя пару дней ее тело нашли в квартире 40-летней женщины, которая к тому моменту успела скрыться в Карелии. Сегодня в Вологде пройдут церемония прощания и похороны школьницы.