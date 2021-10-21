Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде арестовали

Суд постановил отправить под арест 40-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве девятилетней Сони в Вологде.

Она будет находиться под стражей до 18 декабря включительно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее СК ходатайствовал о ее заключении под стражу.

«Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — сказано в сообщении пресс-службы.

Школьница пропала в Вологде 16 октября. Ее стали искать только через день, семья считала, что девочка ушла к бабушке. Тело Сони нашли вечером 17 октября в одной из квартир города.

В убийстве заподозрили 40-летнюю женщину, которой принадлежит квартира. Она скрылась с места преступления. Ее обнаружили в поезде Санкт-Петербург — Мурманск, там ей стало плохо, и ее доставили в больницу.

Ранее подозреваемая наблюдалась в психдиспансере, ее лишили родительских прав. Во время допроса она признала свою вину, заявив, что пошла на убийство на почве неприязненных отношений. В ближайшее время она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Психолог Ольга Латынцева ранее в разговоре с «360» предположила, что подозреваемая может страдать шизофренией. Если диагноз подтвердится, то ее могут отправить не в тюрьму, а в больницу. Расследование дела продолжается.