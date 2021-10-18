Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки из Вологды допросили. Видео из ее квартиры

В Вологде задержали и допросили женщину, с которой в последний раз видели пропавшую 9-летнюю девочку. Ребенка нашли мертвым в нескольких километрах от дома. Искали его с 17 октября.

Правоохранителям удалось вычислить неизвестную по камерам, сообщил Telegram-канал Mash. Она пыталась уехать из Вологды.

Женщина, судя по кадрам, шла вместе с погибшей и ее подругой из магазина. Известно, что оперативники сняли предполагаемую преступницу с поезда в Карелии.

Полиция и Следком РФ продолжают работать в доме, где обнаружили тело девочки. У подъезда собралась стихийная толпа. Люди не расходятся.

По данным Telegram-канала «112», на допросе подозреваемая следователям ничего не рассказала. СМИ пишут, что она находится в невменяемом состоянии и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Местные жители не раз жаловались на неадекватную соседку. У одних она якобы хотела увезти детей из садика.

«Заявление в полицию написано. Я снова позвонила в полицию и все рассказала», — сказала женщина.

Другие заявляют, что подозреваемую лишили родительских прав. Поэтому она наблюдает за чужими детьми.

«Она часто гуляла в Ковыринском парке на Витязе и следила за детьми на детской площадке», — заявили соседи.

СМИ писали, что ребенка якобы заманила в квартиру и 40-летняя женщина. Подозреваемая, по имеющимся данным, состоит на психиатрическом учете. Информацию о гибели школьницы подтвердили в ГУ МЧС по Вологодской области.

Ребенок жил на съемной квартире с матерью. Кроме нее в семье, признанной неблагополучной, еще есть двое детей — ее сестра и брат. Поиски девочки начались с 17 октября. Исчезла она накануне: мать решила, что дочь осталась на ночь у бабушки.