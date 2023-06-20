Криминал 20 июня 2023, 13:22 Подозреваемую в работе на СБУ уроженку Украины задержали в Саранске ФСБ сообщила о задержании в Саранске подозреваемой в госизмене уроженки Украины РИА «Новости»

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Собиравшую информацию о военных и энергетических объектах Мордовии уроженку Украины задержали в Саранске. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что задержанная действовала в интересах службы безопасности Украины и готовила к передаче все собранные сведения, включая личные данные сотрудников силовых структур.

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«Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемая в ходе допроса полностью признала вину. В отношении задержанной завели уголовное дело о государственной измене. В ближайшее время следственный отдел ФСБ подаст ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.

Подозреваемого в шпионаже гражданина Украины задержали во вторник, 20 июня, в Нальчике. По данным ФСБ, мужчина собирал информацию военного характера и передавал ее СБУ. Полученные им сведения могли использоваться против безопасности России в условиях проведения специальной военной операции. Против задержанного возбудили уголовное дело за шпионаж.