Криминал 05 сентября 2023, 13:43 Подозреваемую в покушении на экс-главу таможенного комитета ЛНР задержали СК: задержана подозреваемая в покушении на экс-главу таможенного комитета в ЛНР РИА «Новости»

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Следователи задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, 3 сентября женщина передала Афанасьевскому мобильный телефон с взрывным устройством. Оно пришло в действие, как только телефон активировали. Травмы получили не только сам мужчина, но и его сын. Сейчас оба в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 2 статьи 30, пункты «а», «е» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и передаче взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Представитель республиканского следственного управления СК осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял улики и назначил необходимые экспертизы.

Задержанная уже признала вину. При этом расследование продолжается — СК устанавливает все обстоятельства преступления и ищет возможных соучастников злоумышленницы.