Подозреваемую в поджоге арестовали в Оренбуржье

В Оренбургской области арестовали женщину, которую заподозрили в попытке поджога дома своих соседей. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное МВД.

Вечером 17 сентября жительница поселка Переволоцкий попыталась сжечь хозпостройки своих соседей. Она была задержана правоохранителями прямо на месте преступления. В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело. С нее взяли подписку о невыезде. Через три дня женщина попыталась поджечь уже жилой дом других соседей. После этого меру пресечения сменили на арест.