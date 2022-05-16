Подозреваемую в осквернении памятника во Владивостоке арестовали

Во Владивостоке женщина осквернила памятник разведчику Рихарду Зорге. По решению суда, 39-летняя подозреваемая проведет под стражей один месяц и 25 дней. Об этом информирует vostokmedia.com.

В прокуратуре Приморья отметили, что данное решение принял Первомайский районный суд.

В то время, когда жительница Владивостока будет находится под стражей, правоохранители проведут расследование. Стало известно, что подозреваемая в ночь на 10 мая краской облила памятник на проспекте Столетия Владивостока.

Ход дела и результаты расследования находятся под контролем Первореченского района во Владивостоке.

Известно, что об осквернении памятника рассказали местные жители. Как сообщает «Восток-Медиа», это узнал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.