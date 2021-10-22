Подозреваемую в мошенничестве жительницу Ярославля задержали

Жительницу Ярославля подозревают в интернет-мошенничестве. По версии следователей, она создала в социальных сетях поддельную группу по продаже одежды и аксессуаров, а после оплаты товара блокировала их звонки и СМС обманутых пользователей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Женщине удалось обмануть пятерых человек, начиная с августа 2021 года. Среди пострадавших оказалась одна надымчанка. Мошеннице удалось выручить 30 тысяч рублей. Против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.