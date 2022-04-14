Подозреваемую в мошенничестве задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали женщину, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что подозреваемая проводила с глухонемыми людьми специальные обряды «по снятию порчи». Некоторых из них она возила в Москву для организации таких же ритуалов. Правоохранители выяснили, что женщина также занималась продажей аксессуаров, которые она называла магическими. Возбуждено уголовное дело.