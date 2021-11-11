Подозреваемую в мошенничестве поймали в Рязанской области

В Рязанской области задержали женщину, которая, по версии следствия, обманула петербургскую пенсионерку и завладела ее деньгами. Об этом сообщили «Невские новости».

В середине октября подозреваемая вместе с сообщником пришла к пенсионерке домой и представилась сотрудницей газовой службы. Ей удалось убедить пожилую женщину, что та нарушает правила эксплуатации оборудования. Взяв с петербурженки 20 тысяч рублей за запчасти к плите, мошенники скрылись. Возбуждено уголовное дело.