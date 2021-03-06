Подозреваемую в избиении блокадницы сиделку арестовали в Санкт-Петербурге

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на два месяца — до 1 мая сиделку Любовь Анисимову. Ее заподозрили в избиении 98-летней блокадницы Евгении Ипполитовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой. <…> Анисимова и защитник возражали, полагали, что в отношении обвиняемой может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения. Срок меры — 1 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным предварительного следствия, Анисимова 28 февраля избила Ипполитову в ее собственной квартире в доме на улице Народного Ополчения. Следователи считают, что сиделка осознавала, что женщина, которой в следующем году исполнится 100 лет, могла погибнуть. Дело завели по статье «Покушение на убийство».

Пострадавшая рассказала, что Анисимова выпросила у нее деньги на шампунь, а сама купила бутылку, выпила и полезла драться после просьбы отдать сдачу. Сиделка работала с блокадницей всего один день.