Подозреваемому в жестоком убийстве в Армавире посмертно назначат психиатрическую экспертизу

Мужчине, которого подозревают в убийстве своей подруги и ее девятилетнего брата, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи намерены провести ее, несмотря на смерть предполагаемого убийцы.

Посмертное исследование запланировано в числе остальных экспертиз в рамках расследования, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Краснодарскому краю.

«В отношении подозреваемого будет назначена посмертная психолого-психиатрическая [экспертиза]. Сейчас в отношении него уже проводится судебно-медицинская», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в прошлый четверг 32-летний житель Армавира поссорился со своей девушкой на почве ревности и забил ее до смерти, а потом жестоко расправился с девятилетним братом погибшей. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина уехал в поселок Джубга Туапсинского района, бросил автомобиль недалеко от моря и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Спустя несколько дней тело нашли возле одного из причалов в Южном районе Новороссийска. Труп прибило к берегу.