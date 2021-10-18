Подозреваемому в убийстве студентки в Тобольске избрали меру пресечения

Жителя Тобольска заподозрили в убийстве 18-летней студентки. 21-летнего молодого человека поместили в СИЗО и возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщил Nashgorod.ru.

По данным следствия, все произошло накануне ночью в здании общежития, которое находится в Тобольске в 4 микрорайоне. Подозреваемый и его 18-летняя возлюбленная поссорились. Девушка сказала, что уходит от него и начала собирать вещи. Молодой был в нетрезвом состоянии и дважды ударил девушку ножом в спину. От полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело.