Подозреваемому в убийстве сотрудника СК предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное

Петербуржцу Сергею Григорьеву, подозреваемому в нападении на полковника Владислава Капустина рядом с проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявили обвинение. Сотрудник СК РФ скончался в реанимации. Его убийце грозит пожизненный срок.

Григорьеву вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сергею Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, <…> санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного», — подчеркнули в Следственном комитете.

Следователи подали ходатайство об аресте мужчины.

Нападение на Капустина было совершено днем 1 октября. Григорьев ударил сотрудника СК ножом в спину. Спасти полковника не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается, ведется допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку после гибели Владислава Капустина при исполнении служебного долга. Будет проанализирован регламент, по которому идет работа ведомства по личному взаимодействию с гражданами по вопросам приема. Безопасность сотрудников соответствующих подразделений планируют усилить.