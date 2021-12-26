Подозреваемому в поджоге второй «Ленты» в Томске предъявили обвинения

Уголовное дело возбудили в Томске после поджога второго гипермаркета «Лента». Подозреваемому в преступлении уже предъявили обвинения, сообщило «МВД Медиа».

Дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. По предварительным данным полиции, обвиняемый взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, затем облил смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, идет закрепление доказательственной базы. Фигурант дела — местный житель 1994 года рождения — задержан.

ЧП произошло накануне днем. Площадь пожара в магазине составила 20 квадратных метров, посетителей и сотрудников «Ленты» быстро эвакуировали, никто не пострадал. Подозреваемого задержали по горячим следам. Его удалось вычислить после опроса очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения.