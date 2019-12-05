Подозреваемому в изнасиловании врача вынесли приговор

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России („Изнасилование“)… Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в заявлении.

Мужчина признал вину уже на предварительном следствии.

ЧП случилось в сентябре этого года. Злоумышленник встретил девушку, когда та направлялась на вызов к пациенту. Врач попросила прохожего показать дорогу, но вместо этого мужчина завел жертву в безлюдное место и изнасиловал. Пострадавшая была госпитализирована.