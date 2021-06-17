Подозреваемому в двойном убийстве в Новой Москве предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве. Его намерены арестовать. Об этом сообщили в пресс-службе СК по городу.

«В кратчайшие сроки был установлен сожитель матери, который в ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве», — сообщили в пресс-службе.

Следователи предъявили 28-летнему мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух лиц». В четверг следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление произошло утром 15 июня в Новой Москве. После тушения пожара были обнаружены тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с признаками насильственной смерти. На их телах было множество колото-резаных ранений. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным РЕН ТВ, мужчина также зарезал собаку, которая кинулась на защиту хозяйки. После двойного убийства и поджога квартиры преступник убежал.