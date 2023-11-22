Криминал 22 ноября 2023, 17:18 Подозреваемого в жестоком убийстве женщины в 2010 году задержали в Москве СК задержал подозреваемого в убийстве женщины в 2010 году на востоке Москвы Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

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Следователи задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений против женщины на востоке Москвы в 2010 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По информации ведомства, 18 ноября 2010 года на территории возле гаражно-строительного кооператива на улице Фрязевская в Москве мужчины напали на женщину, чтобы отобрать у нее мобильный телефон. Они жестоко избили и изнасиловали пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте.

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Следователям удалось установить личность одного из подозреваемых и задержать его. Им оказался мужчина 1986 года рождения из Республики Таджикистан. Он признал свою вину.

Выяснилось, что он находился в столице с нарушением миграционного законодательства, поэтому на мужчину дополнительно составили административный протокол.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве у развлекательного заведения на востоке Москвы.