Подозреваемого в жестоком убийстве задержали во Владивостоке

В следственном управлении СК РФ по Приморскому краю рассказали о задержании мужчины, который подозревается в убийстве и расчленении 41-летнего жителя Владивостока. По предварительным данным, конфликт между подозреваемым и убитым произошел из-за денег. Об этом рассказал «ФедералПресс».

«По версии следствия, вечером 25 июня между подозреваемым и его зятем произошел конфликт из-за миллиона рублей. Тесть обвинил мужчину в краже денег и пригрозил убийством, если тот не вернет деньги. После чего подозреваемый выстрелил в зятя, расчленил жертву и выбросил останки в колодец», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый в момент убийства был пьяным. Останки погибшего нашла в колодце местная жительница.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.