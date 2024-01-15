Криминал 15 января 2024, 13:15 Подозреваемого в жестоком убийстве мужчины задержали в Чечне Кадыров: подозреваемого в убийстве сельского жителя задержали в Чечне РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Чечне задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя села Воскресеновское. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Подозреваемый записал момент убийства на камеру, которую прикрепил к одежде. Кадры разлетелись в соцсетях. Судя по видео, 30-летний задержанный зашел во двор к жертве, поздоровался с ним и спросил про здоровье. Затем молодой мужчина сказал, что у него есть «подарок от брата» и несколько раз ударил пострадавшего ножом. На кадрах рядом в момент убийства стоял ребенок. Предположительно, мальчик — сын убитого.

Реклама

«Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считаные минуты; 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — подчеркнул Кадыров.

Следователям предстоит выяснить мотивы убийства. Глава Чечни поблагодарил министра внутренних дел республики Аслана Ирасханова и весь штат регионального МВД за профессионализм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Москве нашли тело женщины в строительном мешке. Подозреваемым в убийстве оказался мужчина, который отправился с жертвой на свидание. Он успел скрыться, уехав из России.