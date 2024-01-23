Криминал 23 января 2024, 15:42 Подозреваемого в жестоком убийстве девушки-подростка в Воронеже задержали Shot: предполагаемого убийцу 17-летней девушки из Воронежа задержали РИА «Новости»

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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Тело девушки, сложенное пополам, нашли в хозяйственной сумке на мусорке возле доме, где жила жертва», — отмечали журналисты.

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Под подозрением оказался 28-летний мужчина, который недавно решил сменить имя. Парень сам сознался друзьям, что убил свою девушку. Он говорил о том, что хочет спрятать тело и уехать в Дагестан. По предварительным данным, мужчина был под наркотиками.

Спрятанное в сумке тело 17-летней девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. С жертвой жестоко расправились на съемной квартире, там следователи нашли следы крови и ее паспорт. Предполагаемого убийцу объявили в розыск.