Подозреваемого в жестоком убийстве челнинца арестовали в Татарстане

По версии следствия, 18 сентября житель Набережных Челнов разозлился на бывшую жену. Он взял топор, собаку и стал поджидать ее возле работы. Женщина приехала на машине со своим сожителем. Злоумышленник разбил в авто стекло, после чего водитель попытался убежать, но не смог — подозреваемый натравил на него пса, который повалил пытавшегося спастись на землю. После этого, агрессивный мужчина подошел к нему и зарубил топором.

Женщина смогла убежать. К ней на помощь пришел коллега с травматическим пистолетом, который отпугнул нападавшего.

Сейчас полицейские допрашивают свидетелей и дожидаются результатов экспертиз.19 августа суд арестовал подозреваемого на два месяца. Как пишут местные СМИ, собаку он одолжил у знакомого. Это был питбуль.