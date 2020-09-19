Подозреваемого в жестоком убийстве челнинца арестовали в Татарстане
В Набережных Челнах арестовали 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве сожителя своей бывшей жены. Он хотел расправиться и с экс-супругой, но ему помешал коллега женщины. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
По версии следствия, 18 сентября житель Набережных Челнов разозлился на бывшую жену. Он взял топор, собаку и стал поджидать ее возле работы. Женщина приехала на машине со своим сожителем. Злоумышленник разбил в авто стекло, после чего водитель попытался убежать, но не смог — подозреваемый натравил на него пса, который повалил пытавшегося спастись на землю. После этого, агрессивный мужчина подошел к нему и зарубил топором.
Женщина смогла убежать. К ней на помощь пришел коллега с травматическим пистолетом, который отпугнул нападавшего.
Сейчас полицейские допрашивают свидетелей и дожидаются результатов экспертиз.19 августа суд арестовал подозреваемого на два месяца. Как пишут местные СМИ, собаку он одолжил у знакомого. Это был питбуль.