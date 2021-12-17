Подозреваемого в угоне задержали в Удмуртии

В Удмуртии задержали 35-летнего мужчину, которого заподозрили в угоне машины. Об этом сообщил портал Izhlife.

За помощью к правоохранителям обратился 33-летней автовладелец. По его словам, он оставил свою иномарку Daewoo около помещения автосервиса, а через какое-то время обнаружил, что ее угнали. Он оставил машину незапертой с ключами внутри.

Машина нашлась в 300 метрах от сервиса. Выяснилось, что ее отогнал знакомый водителя, который таким образом хотел подшутить над ним. В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело.