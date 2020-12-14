Подозреваемого в убийстве девушки и ее брата кубанца нашли в море. Видео

«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

В четверг, 10 декабря, Акшин Гусейнов убил свою девушку и ее младшего брата. Все свои действия мужчина записывал на видео, где сообщил что собирается свести счеты с жизнью. Все материалы он отправил администраторам нескольких пабликов в социальных сетях.

Мужчину объявили в розыск. Разрабатывалась версия, что он мог инсценировать свою смерть, чтобы скрыться от следствия.

На видео мужчина сообщил мотивы убийства. Он объяснил, что они с девушкой не жили вместе. Она себя считала свободной, поэтому изменяла ему с другими. Но убил он ее из-за того, что она «клевала его мозг». Акшин также заявил, что младшего брата девушки убил, потому что он ему не нравился. При этом на видео мужчина называет себя адекватным человеком.

Гусейнов рассказал на видео, что у него были большие амбиции, но этот мир оказался несовершенен.