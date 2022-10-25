Подозреваемого в убийстве жены звонаря из Подмосковья предложили направить к психиатру | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 19:07 Подозреваемого в убийстве жены звонаря из Подмосковья предложили направить к психиатру Источник заявил о проблемах с психикой у подозреваемого в убийстве жены жителя Жуковского РИА "Новости"

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Задержанный по подозрению в убийстве по неосторожности супруги с деменцией звонарь из городского округа Жуковский неоднократно говорил о своих проблемах с психологическим здоровьем. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина утверждал, что в свое время получил серьезное повреждение головы. Но что именно с ним произошло, не уточнил.

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«Он сам говорил, что у него что-то с головой. То ли единоборствами занимался, ему голову отбили, то ли он контуженный в армии. Просто говорил, что у него проблемы со здоровьем», — подчеркнул источник.

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Собеседник отметил, что сам подозреваемый был достаточно добрым человеком, но неуравновешенным и постоянно дергался. Про эти проблемы знали в храме, где работал мужчина. Источник подчеркнул, что следователям лучше назначить психиатрическую экспертизу для задержанного, чтобы понять его состояние.

О задержании работающего звонарем жителя городского округа Жуковский ранее сообщил сайт mk.ru. Выяснилось, что мужчина избил жену, сломав ей несколько костей. В результате у пострадавшей развился абсцесс, который привел к смерти.

По данному факту следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.