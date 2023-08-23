23 августа 2023, 17:01
Подозреваемого в убийстве жены заключили под стражу в Москве
Суд арестовал 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супруги ножом в Москве
Суд арестовал 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — говорится в сообщении ведомства.
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Адвокат мужчины просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
Согласно версии следствия, вечером 11 августа в квартире на Лесной улице во время ссоры с женой мужчина нанес ей ножевые ранения, а затем скрылся с места происшествия. В момент происшествия в квартире находилась 13-летняя дочь женщины, которая, услышав крики матери, вызвала полицию.
Пострадавшую отвезли в больницу, где 33-летняя женщина скончалась от полученных травм. Мужчину задержали накануне в Тульской области.
Ранее москвичу дали девять лет колонии за убийство собственной матери.
Убийства
Преступления
Москва 2023
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