Криминал 23 августа 2023, 17:01 Подозреваемого в убийстве жены заключили под стражу в Москве Суд арестовал 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супруги ножом в Москве РИА «Новости»

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Суд арестовал 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — говорится в сообщении ведомства.

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Адвокат мужчины просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно версии следствия, вечером 11 августа в квартире на Лесной улице во время ссоры с женой мужчина нанес ей ножевые ранения, а затем скрылся с места происшествия. В момент происшествия в квартире находилась 13-летняя дочь женщины, которая, услышав крики матери, вызвала полицию.

Пострадавшую отвезли в больницу, где 33-летняя женщина скончалась от полученных травм. Мужчину задержали накануне в Тульской области.

Ранее москвичу дали девять лет колонии за убийство собственной матери.