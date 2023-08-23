Криминал 23 августа 2023, 10:55 СК задержал подозреваемого в убийстве жены в центре Москве Сотрудники столичного СК задержали подозреваемого в убийстве жены ножом в центре Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены ножом в квартире в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 августа подозреваемый находился в квартире на улице Лесная в Москве. Он поссорился с женой и в присутствии их несовершеннолетней дочери нанес ей несколько ударов ножом в шею, спину и грудную клетку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице на следующий день.

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В пресс-службе СК уточнили, что после совершения преступления подозреваемый покинул Москву. Благодаря совместным усилиям следователей Следственного комитета Москвы и оперативных служб его нашли в Тульской области.

В настоящее время мужчину задержали и предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Ранее москвичу дали девять лет колонии за убийство собственной матери.