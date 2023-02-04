04 февраля 2023, 15:31
Подозреваемого в убийстве жены священника задержали в Петербурге
Свечника храма задержали по подозрению в убийстве жены священника в Санкт-Петербурге
В подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге нашли тело жены священника. Подозреваемым в убийстве оказался свечник храма, где работал муж погибшей, сообщила «Фонтанка».
Тело 35-летней женщины с ножевым ранением груди обнаружили в Центральном районе города, в подъезде одного из домов. Оно лежало между вторым и третьим этажами.
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Оказалось, что жертва — супруга священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний свечник.
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Предполагаемого преступника задержали прямо в церкви. По предварительной информации, подозреваемый побоялся, что жертва может занять его должность. Из-за этого молодой парень решил устранить конкурентку под видом разбойного нападения.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
В Приморском крае 73-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве жены. Он установил ловушку для диких зверей, чтобы защитить от них свой дом. Супруга случайно задела ее, после чего раздался выстрел. Речение оказалось смертельным, спасти женщину не удалось.
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