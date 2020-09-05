Подозреваемого в убийстве жены и дочки поймали под Вологдой

Правоохранители задержали мужчину — мужа погибшей — в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

В день обнаружения тел жертв, подозреваемому удалось сбежать. Мужчина скрывался в деревне Березовая Гора. О том, где он прячется полицейским сообщили местные жители.

Подозреваемого задержали, несмотря на его попытки сбежать в лес. Сейчас его передали следователям.

Тела женщины и ребенка были найдены в сгоревшем доме в деревне Ушаково Вологодской области. Изначально считалось, что они погибли при пожаре. Но криминалисты обнаружили на их телах колото-резаные раны головы и тела. Убитая женщина на момент смерти была беременна.

По версии следствия, между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом. Кроме того, он также набросился с ножом на ее пятилетнюю дочь. Мужчину подозревают в двойном убийстве и совершении поджога с целью скрыть следы преступления.