Криминал 22 ноября 2023, 19:03 Подозреваемого в жестоком убийстве женщины 13 лет назад арестовали в Москве Суд в Москве арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве женщины в 2010 году РИА «Новости»

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Суд в Москве принял решение заключить под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины в 2010 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, которое привело к смерти пострадавшей, а также в разбое. После задержания мужчина признал себя виновным в совершении этих преступлений.

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По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку в ноябре 2010 года около железнодорожных путей на улице Фрязевская. Злоумышленники похитили сумку с имуществом женщины, после чего изнасиловали ее. Впоследствии соучастник преступления нанес пострадавшей несколько ударов палкой по голове, что привело к смерти жертвы.

В отношении соучастника инициировали отдельное уголовное дело, в настоящее время он находится в розыске.

Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве мужчины около развлекательного заведения на востоке столицы.