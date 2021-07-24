Подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска МВД Ставрополья задержали

Полиция задержала 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска УМВД Ставрополя. Об этом сообщили следователи.

«На территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы СУ СК России по региону.

По данным следствия, ночью 23 июля около одной из многоэтажек Ставрополя неизвестные напали на высокопоставленного полицейского Руслана Абовяна. Один из них несколько раз выстрелил в него.

Заместитель начальника угрозыска получил пули в бедро и туловище. Его привезли в больницу, но врачи не смогли ничего сделать — Абовян умер в реанимации. Нападавшие с места преступления скрылись.

Момент нападения на полицейского попал на видео. На кадрах видно, как к одной из припаркованных на стоянке машин со стороны пассажирского кресла подошел мужчина и начал стрелять. Раненый водитель выбрался из салона и попытался убежать, но его догнали.