Подозреваемого в убийстве задержали в Татарстане

В Менделеевске (Татарстан) задержали 35-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

В минувшую субботу на улице Бурмистрова в салоне авто нашли труп водителя. На теле оказалось множество ножевых ран. По версии следствия, его убил местный житель в ходе дорожного конфликта. Он возник из-за того, что автомобилист не уступил дорогу мужчине и его супруге. Правоохранители предполагают, что в результате ссоры подозреваемый прирезал водителя. Возбуждено уголовное дело.