Криминал 12 апреля 2023, 22:55 Подозреваемого в убийстве задержали в Самарской области

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В Самарской области задержали 49-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло накануне в Новокуйбышевске. В одном из жилых домов на улице Суворова обнаружили труп 23-летнего молодого человека.

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Под подозрение попал его сосед. Согласно основной версии, мужчина повздорил с пострадавшим и зарезал его. Возбуждено уголовное дело.