Подозреваемого в убийстве задержали в Оренбуржье

В Оренбургской области задержали жителя Соль-Илецка, которого заподозрили в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, в одном из домов на улице Володарского обнаружили тело женщины с резаными ранами. Полицейские вышли на след ее знакомого и задержали его. Мужчина признался в убийстве. По его словам, оно произошло в ходе бытовой ссоры. В какой-то момент он потерял контроль над собой, схватил кухонный нож и ударил им женщину, после чего скрылся с места происшествия дом, а нож выкинул в мусорный контейнер.