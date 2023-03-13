13 марта 2023, 22:35
Подозреваемого в убийстве задержали в Новосибирске
В Новосибирске задержали 25-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве местной жительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Женщина познакомилась с мужчиной в Сети и пригласила его к себе в гости. По версии следствия, между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый зарезал пострадавшую, украл банковскую карту с мобильником и скрылся.
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Правоохранители поймали его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
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