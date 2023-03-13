Криминал 13 марта 2023, 22:35 Подозреваемого в убийстве задержали в Новосибирске

Читать 360tv в

В Новосибирске задержали 25-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве местной жительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Женщина познакомилась с мужчиной в Сети и пригласила его к себе в гости. По версии следствия, между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый зарезал пострадавшую, украл банковскую карту с мобильником и скрылся.

Реклама

Правоохранители поймали его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Реклама