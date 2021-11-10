Подозреваемого в убийстве задержали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали 50-летнего предпринимателя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следствия, подозреваемый убил 33-летнего жителя Луги, который украл у него металл. Он нанес ему смертельный удар по голове, после чего закопал труп в лесу у поселка Серебрянский.

Подозреваемого поймали и поместили в изолятор временного содержания.