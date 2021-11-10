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    10 ноября 2021, 17:26

    Подозреваемого в убийстве задержали в Ленобласти

    Злоумышленник ударил мужчину по голове и закопал труп в лесу у поселка Серебрянский

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области задержали 50-летнего предпринимателя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости».

    По версии следствия, подозреваемый убил 33-летнего жителя Луги, который украл у него металл. Он нанес ему смертельный удар по голове, после чего закопал труп в лесу у поселка Серебрянский.

    Подозреваемого поймали и поместили в изолятор временного содержания.