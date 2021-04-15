Подозреваемого в убийстве задержали в Ленобласти. Он расстрелял преподавателя 25 лет назад

В Ленинградской области задержали Сергея Ларькина, которого подозревают в расстреле преподавателя на глазах у студентов. Убийство произошло 25 лет назад.

По данным РЕН ТВ, 47-летнего мужчину задержали 14 апреля в деревне Старая Всеволожского района. В розыске он находился с 2012 года.

Преступление, по которому он проходит подозреваемым, произошло 27 октября 1995 года в Мордовском государственном университете в Саранске. Мужчина расстрелял из автомата 32-летнего депутата местного горсовета, преподавателя вуза и кандидата наук Олега Еникеева в аудитории университета во время лекции. По некоторым данным, убитый был главарем организованной преступной группировки «Еникеевские». Его заказал главарь противоборствующей банды «Юго-Запад».

«Заказчики преступления были убиты в 2000-х в результате криминальных разборок. Перед судом предстали только трое непосредственных исполнителей, еще один, 47-летний уроженец Саранска, длительное время находился в федеральном розыске», — рассказали изданию пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сергей Ларькин жил вместе с сожительницей в одной из квартир деревни Старая. Он пытался убедить полицейских, что они ошиблись, он не тот, кого они ищут. Документы у него были на другое имя. Тайну Ларькина не знала даже гражданская жена.

Мужчину этапировали в Саранск, где в ближайшее время по его делу пройдет суд.