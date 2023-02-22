Криминал 22 февраля 2023, 15:02 Подозреваемого в убийстве задержали в Чите

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В Чите задержали ранее судимого местного жителя, которого заподозрили в убийстве водителя грузовика. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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В ведомстве сообщили, что грузовик со следами крови нашли около одной из животноводческих стоянок в Шилкинском районе. Его водитель должен был выполнить заказ по грузоперевозкам и последний раз выходил на связь 18 февраля. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Труп погибшего обнаружили в 15 километрах от животноводческой стоянки. Возбуждено уголовное дело.