Подозреваемого в убийстве задержали на Урале | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 05:33 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в убийстве задержали на Урале

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В Челябинской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве родного брата. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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По данным информагентства, в Миассе на дне старого колодца обнаружили труп 57-летнего мужчины. Следствие предполагает, что погибший повздорил со своим братом, который и убил его. Возбуждено уголовное дело.

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