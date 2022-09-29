Подозреваемого в убийстве задержали на Урале | 360°

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Подозреваемого в убийстве задержали на Урале

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В Челябинской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве родного брата. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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По данным информагентства, в Миассе на дне старого колодца обнаружили труп 57-летнего мужчины. Следствие предполагает, что погибший повздорил со своим братом, который и убил его. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело

Убийства

Челябинская область

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