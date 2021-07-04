В Самарской области задержали Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской — вдовы банкира Дмитрия Пузикова. Об этом со ссылкой на источники сообщил сайт kp.ru.

Ряскова ранее объявили в розыск. Чтобы найти и задержать его, потребовались сутки. Сейчас мужчину везут на допрос.

Сокирскую обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Самаре ранее 3 июля. На ее теле были признаки насильственной смерти. По версии СК, ее ударили в область головы твердым предметом.

Знакомый убитой, адвокат Андрей Соколов, не исключал, что смерть Сокирской может быть связана с сообщением, которое незадолго до трагедии распространил в соцсетях ее бывший возлюбленный Алексей Рясков. Он рассказал, что он и родители Сокирской заплатил работнику суда 15 миллионов рублей, чтобы помочь девушке избежать ответственности по делу об убийстве ее мужа, который был отравлен в 2012 году. Сокирскую тогда даже признали виновной и приговорили к семи годам тюрьмы, но позже апелляционный суд признал девушку невиновной.