Криминал 01 августа 2023, 12:33 Подозреваемого в убийстве в Зеленограде задержали СК: мужчину, подозреваемого в убийстве в Зеленограде, задержали РИА «Новости»

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Подозреваемого в убийстве в Зеленограде задержали столичные правоохранители. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что по делу об убийстве, произошедшем в Зеленограде 31 июля, задержали знакомого погибшего, с ним проводятся следственные действия.

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Тело пятидесятилетнего мужчины нашли в квартире в Зеленограде. Ему нанесли более двадцати ударов ножом.

Следователи также заявили, что будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подмосковный главк СК сообщил о возбуждении уголовного дела после гибели двух мужчин в драке мигрантов в Чехове.