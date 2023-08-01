01 августа 2023, 12:33
Подозреваемого в убийстве в Зеленограде задержали
СК: мужчину, подозреваемого в убийстве в Зеленограде, задержали
Подозреваемого в убийстве в Зеленограде задержали столичные правоохранители. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
В ведомстве сообщили, что по делу об убийстве, произошедшем в Зеленограде 31 июля, задержали знакомого погибшего, с ним проводятся следственные действия.
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Тело пятидесятилетнего мужчины нашли в квартире в Зеленограде. Ему нанесли более двадцати ударов ножом.
Следователи также заявили, что будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее подмосковный главк СК сообщил о возбуждении уголовного дела после гибели двух мужчин в драке мигрантов в Чехове.
Убийства
Следственный комитет России
Москва 2023
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