Криминал 09 августа 2023, 14:30 Подозреваемого в убийстве в лесопарке задержали в Москве СК заподозрил мужчину в избиении знакомого до смерти в лесопарке на юго-западе Москвы © Fotolia / elenashtab0405

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве по неосторожности. По данным следствия, он жестоко избил своего знакомого собутыльника в парке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве уточнили, что ночью 5 августа в лесополосе одного из парков на юго-западе Москвы нашли 41-летнего изувеченного мужчину. Через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице.

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Сотрудники органов задержали 43-летнего знакомого погибшего, с которым он накануне распивал спиртные напитки.

Черемушкинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Ранее женщину заподозрили в убийстве сожителя на юге Москвы. Ее задержали в районе Зябликово.