Криминал 04 апреля 2023, 00:56 Подозреваемого в убийстве троих человек задержали в Нижегородской области спустя 23 года

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Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве троих человек в Нижегородской области. Найти подозреваемого удалось лишь спустя 23 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные официального представителя МВД Ирины Волк.

Преступление произошло в 1999 году в деревне Беласовка Семеновского района Нижегородской области. Злоумышленник в состоянии опьянения ударил ножом троих мужчин, которые в результате погибли. Тогда нападавший смог сбежать. Спустя 23 года его обнаружили в городе Когалыме Ханты-Мансийского округа. Выяснилось, что он использовал поддельный паспорт.