Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае задержали

Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Александра Лазарева задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

«УМВД России по Оренбургской области подтверждает задержание подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

По данным Telegram-канала Mash, Лазарева удалось поймать в Орске, когда он пытался угнать машину.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим. Его личность смогли установить после генетической экспертизы куртки, которую нарушили недалеко от места убийства девушек.

По данным правоохранителей, в тот день преступник был одет в светло-коричневую куртку, темные штаны и кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка.

Жертвами убийства стали три девушки 17, 18 и 19 лет. Их тела с колото-резаными ранениями нашли утром 30 сентября на улице Молодежная. Два трупа были в квартире. Третью погибшую нашли на улице. По данным СК, чтобы скрыть следы преступления убийца поджег квартиру, где расправился с подругами.

Погибшие учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.