Подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Орехово-Зуеве задержали

Следователи задержали подозреваемого в убийстве троих детей и женщины в Ликино-Дулево. Им оказался 32-летний родственник погибших. Об этом сообщила пресс-служа подмосковного главка СК.

Допросить подозреваемого следователи не смогли, так как мужчина находится в неадекватном состоянии. Его направили на медицинское освидетельствование.

Тела 45-летней женщины и троих детей в возрасте двух и восьми лет с колото-резаными ранами нашли в квартире одного из домов в Ликино-Дулево. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Выяснилось, что жертвами стали бабушка и ее внуки.



В настоящее время на месте продолжают работать криминалисты. Они проводят досмотр квартиры и опрашивают родственников.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства доложить обо всех обстоятельствах происшествия и поставил ход расследования под личный контроль.