Подозреваемого в убийстве студенток в Гае отправили в СИЗО

Оренбуржца, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Гае, отправили под арест. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 30 ноября. Такое решение по итогам заседания по делу вынес Гайский городской суд.

Следствие просило суд арестовать предполагаемого убийцу на два месяца. Просьба была мотивирована тем, что мужчина уже сидел за убийство и эта судимость до сих пор не погашена.

О гибели трех студенток медицинского колледжа в Гае стало известно в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти нашли в обгоревшей квартире, еще один труп с аналогичными повреждениями обнаружили во дворе того же дома. Погибшие девушки приехали в Оренбуржье из Башкирии. Во вторник их похоронили на малой родине. Подозреваемого задержали 3 октября, когда он пытался угнать автомобиль. Мужчина на допросе признал вину и раскаялся. Следователи завели против него пять уголовных дел: об убийстве, изнасиловании, сексуальном насилии, поджоге имущества и угоне автомобиля. Мать переживает, что ее сыну светит пожизненное.