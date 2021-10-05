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    05 октября 2021, 12:23

    Подозреваемого в убийстве студенток в Гае отправили в СИЗО

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

    Александр Блинов

    Оренбуржца, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Гае, отправили под арест. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 30 ноября. Такое решение по итогам заседания по делу вынес Гайский городской суд.

    Подозреваемого в убийстве студенток в Гае отправили в СИЗО

    Следствие просило суд арестовать предполагаемого убийцу на два месяца. Просьба была мотивирована тем, что мужчина уже сидел за убийство и эта судимость до сих пор не погашена.

    О гибели трех студенток медицинского колледжа в Гае стало известно в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти нашли в обгоревшей квартире, еще один труп с аналогичными повреждениями обнаружили во дворе того же дома. Погибшие девушки приехали в Оренбуржье из Башкирии. Во вторник их похоронили на малой родине. Подозреваемого задержали 3 октября, когда он пытался угнать автомобиль. Мужчина на допросе признал вину и раскаялся. Следователи завели против него пять уголовных дел: об убийстве, изнасиловании, сексуальном насилии, поджоге имущества и угоне автомобиля. Мать переживает, что ее сыну светит пожизненное.