  • Подозреваемого в убийстве студентки РУДН задержали в Москве

    12 декабря 2019, 11:11

    Дарья Бунякова

    Студентку филологического факультета РУДН нашли мертвой в Москве. Следователи задержали молодого человека, который находился в квартире вместе с девушкой. Его подозревают в убийстве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.
    Подозреваемого в убийстве студентки РУДН задержали в Москве

    Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать

    Подробнее

    «В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — сказано в сообщении.

    По данным следователей, тело 20-летней девушки нашли днем 10 декабря в одном из домов на улице Академика Виноградова. Оно было завернуто в одеяло.

    Как рассказал «360» дедушка студентки, за три дня до этого она перестала отвечать на звонки. Перед этим девушка рассказала, что снова начала жить с бывшим парнем — 23-летним жителем Чувашии. Именно его увидели в квартире, где на балконе нашли убитую.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.