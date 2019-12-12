Подозреваемого в убийстве студентки РУДН задержали в Москве

Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать Подробнее

«В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — сказано в сообщении.

По данным следователей, тело 20-летней девушки нашли днем 10 декабря в одном из домов на улице Академика Виноградова. Оно было завернуто в одеяло.

Как рассказал «360» дедушка студентки, за три дня до этого она перестала отвечать на звонки. Перед этим девушка рассказала, что снова начала жить с бывшим парнем — 23-летним жителем Чувашии. Именно его увидели в квартире, где на балконе нашли убитую.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.