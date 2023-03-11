Криминал 11 марта 2023, 17:12 Подозреваемого в убийстве спортсмена задержали в Москве после погони и стрельбы — СМИ ТАСС: спортсмена Юсифи задержали в Москве по подозрению в убийстве на Украине РИА «Новости»

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В Москве по подозрению в убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России задержали спортсмена, уроженца Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанию предшествовали погоня и стрельба.

По данным собеседника агентства, инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль на МКАД для проверки документов, но водитель проигнорировал их и не затормозил. Началась погоня, а в какой-то момент отчаявшийся мужчина бросил машину во дворе и хотел скрыться. Правоохранителям пришлось начать стрелять, чтобы остановить его.

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При проверке оказалось, что задержанный — Джаббар Юсуфи, он находится в базе розыска Интерпола, причем разыскивают его и в России, и на Украине. При обыске у спортсмена нашли пистолет.

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Юсифи — победители первенства России по панкратиону, участвовал в юношеских Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.