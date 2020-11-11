Подозреваемого в убийстве сослуживцев под Воронежем срочника отправят на психиатрическую экспертизу

Срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев на аэродроме Балтимор под Воронежем, обязательно отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, так как дело особо тяжкое. О сроках говорить пока рано.

«Обязательно будет назначаться [психолого-психиатрическая экспертиза], потому что преступление особо тяжкое. По этой категории обязательно проведение экспертизы», — пояснила адвокат Макарова Яна Горюнова.

Она добавила, что ее подзащитный пока не может давать никаких показаний по делу, так как находится в тяжелом стрессовом состоянии. Чтобы достоверно воссоздать картину произошедшего, необходимо проделать много работы.

11 ноября Воронежский гарнизонный военный суд арестовал рядового Антона Макарова на два месяца. Срочника подозревают в том, что рано утром 9 ноября он зарубил топором своего сослуживца, взял его оружие и застрелил еще двух человек в военной части на аэродроме Балтимор под Воронежем. Его задержали во второй половине дня в нескольких километрах от города.