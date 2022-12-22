Криминал 22 декабря 2022, 16:53 Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Нижнем Новгороде

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Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве своей соседки. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным следствия, убийство произошло в общежитии. У 35-летнего мужчины в комнате находилась 49-летняя соседка, они распивали спиртные напитки. Вечером мужчина ожидал дома жену и попросил соседку покинуть комнату, после чего избил пострадавшую шваброй.

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Ночью тело женщины нашли в подъезде того же дома.

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